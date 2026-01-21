Trump, ABD'nin uyarısının ardından İran'da "infazların durdurulduğu" iddiasını yineledi

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki gösterileri yakından izlediklerini kaydeden Trump, halen bu ülkeye yönelik askeri bir seçeneğin masada olup olmadığı yönündeki bir soruya, "837 kişiyi asacaklardı. Ben de onlara eğer böyle bir şey olursa, o günün onlar için çok kötü bir gün olacağını bildirdim. Onlar da bunu yapmamaya karar verdiler ve insanları asmadılar." yanıtını verdi.

​​​​​​​Trump, bundan sonraki süreç için bekleyip görmeleri gerektiğini ifade ederek, "Gelecekte ne olacağını size söyleyemem, ama bu konuyu gündemden kaldırdılar. Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

ABD Başkanı Trump, gösterilerle ilgili açıklamalarında, İran'ın göstericilere ateş açması halinde kendilerinin bu ülkeye askeri yöntemlerle cevap vereceği tehdidinde bulunmuştu.