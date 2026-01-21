Açık -6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 01:28

İspanya'da tren kazasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve 42 kişinin öldüğü tren kazasının ardından, bu kez de doğudaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde bir banliyö treninin rayın üzerine düşen istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

İspanya'da tren kazasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
[Fotoüraf: Reuters Arşiv]

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma kurumundan basına yapılan açıklamada, Barselona'daki 4 numaralı banliyö hattında seyir halinde olan bir trenin, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia arasında rayların üzerine düşen bir istinat duvarına çarpması sonucu makinistin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

112 Acil Yardım hattına olayla ilgili 28 çağrı geldiği bilgisi paylaşıldı.

Katalonya özerk yönetim hükümetinden bazı yetkililerin, ambulansların ve itfaiyenin olay yerine gittiği açıklandı.

İspanya'da tren kazasında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Öte yandan yetkililer, Katalonya genelinde şiddetli yağışların olduğunu ve gün içerisinde ikinci tren kazasının yaşandığını duyurdu.

Barselona'daki 1 numaralı banliyö hattındaki diğer bir trenin Maçanet Massanes ile Tordera arasında raylara düşen bir kaya parçasına çarptığı, 10 kişinin olduğu trende yaralanan olmadığı kaydedildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarındaki Adamuz beldesinde 18 Ocak akşamı meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 39'unun tedavisine hastanede devam ediliyor.

ETİKETLER
İspanya Tren Kazası
Sıradaki Haber
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
01:10
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak
00:41
İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü
00:05
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
23:05
Filistin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının korunması çağrısı yaptı
22:58
Danimarka Başbakanı, ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını söyledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
FOTO FOKUS
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ