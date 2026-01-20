Filistin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının korunması çağrısı yaptı

​​​​​​​Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah'taki UNRWA tesislerinin İsrail tarafından yıkımı ve tahrip edilmesini kınadı.

Ebu Rudeyne, uluslararası hukuka göre, olayın sorumluluğunun İsrail işgal güçlerinde olduğunu ve onların hesaba çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, UNRWA’nın faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak, yardım kuruluşlarını, bu kuruluşlarda çalışanları ve onlara ait tesisleri korumak amacıyla uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in somut adımlar atmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Sözcü Ebu Rudeyne, uluslararası ve insani teamül ile hukuk kurallarını ihlal eden İsrail'in tehlikesine dikkati çekerek, yapılanların yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye temel hizmetler sunan UNRWA’yı ve rolünü ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik bir İsrail politikasının parçası olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Ebu Rudeyne, süren bu saldırıların yol açacağı ağır sonuçlardan İsrail hükümetini tamamen sorumlu tuttuğunu kaydetti.