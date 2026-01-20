Açık -3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2026 22:58

Filistin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının korunması çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerine yönelik saldırılarının ardından uluslararası insani yardım konusunda çalışan kuruluşların korunması çağrısı yaptı.

Filistin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının korunması çağrısı yaptı

​​​​​​​Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah'taki UNRWA tesislerinin İsrail tarafından yıkımı ve tahrip edilmesini kınadı.

Ebu Rudeyne, uluslararası hukuka göre, olayın sorumluluğunun İsrail işgal güçlerinde olduğunu ve onların hesaba çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, UNRWA’nın faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak, yardım kuruluşlarını, bu kuruluşlarda çalışanları ve onlara ait tesisleri korumak amacıyla uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in somut adımlar atmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Filistin: İsrail'in UNRWA merkezine baskını uluslararası hukukun ağır ihlali
Filistin: İsrail'in UNRWA merkezine baskını uluslararası hukukun ağır ihlali

Sözcü Ebu Rudeyne, uluslararası ve insani teamül ile hukuk kurallarını ihlal eden İsrail'in tehlikesine dikkati çekerek, yapılanların yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye temel hizmetler sunan UNRWA’yı ve rolünü ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik bir İsrail politikasının parçası olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Ebu Rudeyne, süren bu saldırıların yol açacağı ağır sonuçlardan İsrail hükümetini tamamen sorumlu tuttuğunu kaydetti.

Sıradaki Haber
Danimarka Başbakanı, ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
22:58
Danimarka Başbakanı, ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını söyledi
22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılındaki faaliyetleri kitapta derlendi
22:48
Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
22:54
BM: İsrail, Gazze'de sarı hat civarında yaşayanlara tahliye broşürleri attı
22:23
İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' mottosu çerçevesinde çalışıyoruz
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
FOTO FOKUS
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ