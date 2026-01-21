Açık -7ºC Ankara
Dünya
AA 21.01.2026 07:27

ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı

ABD ordusu, Karayipler açıklarında petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, bölgedeki abluka kapsamında toplamda 7’nci petrol tankerine el koydu.

ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri "sorunsuz" ele geçirdiği duyuruldu.

Tankerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntülerine de yer verildi.

Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.

ABD Petrol
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" yaptık
