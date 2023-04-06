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Dünya
AA 06.04.2023 13:59

Japonya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Japon hükümeti ülkenin güneybatısında askeri bir helikopterin radardan kaybolduğunu açıkladı.

Japonya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait askeri helikopter, güneybatıdaki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası'nın 18 kilometre güneybatısında, yerel saatle 16.30 sularında radardan kayboldu.

GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopterde 2 pilot, 2 teknisyen ve 6 personel bulunuyordu.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Sahil Güvenliği, helikopteri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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