Malezya, BM'yi Mescid-i Aksa baskınından ötürü İsrail'den hesap sormaya çağırdı

İbrahim, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Malezya, uluslararası toplumu, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutmaya, hesap sormaya ve gözaltına alınan Filistinlilerin derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun, barış ve istikrar için İsrail'e provokatif eylemlerini ivedilikle durdurması çağrısı yapması gerektiğini belirten İbrahim, "Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği ve Kudüs'ün Müslümanların kutsal mekanı olduğunu yinelediğini" kaydetti.

İsrail güçlerinin, iki gündür Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.