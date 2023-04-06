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Dünya
AA 06.04.2023 12:19

ABD'de polisin vurduğu kadın, 1 milyon 100 bin dolar tazminat karşılığında davasını geri çekti

ABD'nin Connecticut eyaletinde, 2019'da erkek arkadaşıyla araçtayken polis tarafından ateş açılan ve ağır yaralanan kadın, 1 milyon 100 bin dolar (yaklaşık 21 milyon 200 bin TL) tazminat karşılığında davasını geri çekti.

ABD'de polisin vurduğu kadın, 1 milyon 100 bin dolar tazminat karşılığında davasını geri çekti
[Fotograf: AP]

ABD'nin New Haven kentinde, Devin Eaton adlı polis memuru tarafından silahsız olduğu halde vurulan Stephanie Washington, 1 milyon 100 bin dolar tazminat karşılığında, polis memuru ve Hamden Bölge Polis Teşkilatı avukatlarıyla anlaşmaya vardı.

Anlaşmada, Washington'a ödenecek tazminata karşılık, polis memuru Eaton ile polis teşkilatı yetkilileri olaya ilişkin herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmezken​​​​​​​ Hamden Belediye Başkanı Lauren Garrett, anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Eaton, 16 Nisan 2019'da, bir soygunda kullanıldığı düşündüğü aracı durdurmuş, aracın sahibi olan Washington'un erkek arkadaşı Paul Witherspoon araçtan indiği sırada, 13 el ateş açmıştı.

Mermilerden 4'ü araçta bulunan Washington'a isabet ederek ağır yaralanmasına neden olmuştu, Witherspoon ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Eyalet savcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan soruşturmada, Eaton'un ateş açmasının gerekçesiz olduğu açıklanmıştı.

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