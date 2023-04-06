Nijerya'da düzenlenen operasyonda Boko Haram üyesi 18 terörist öldürüldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), aldığı istihbarat üzerine Boko Haram'ın Borno eyaletindeki Sambisa ormanında yeni kurduğu kampa operasyon düzenledi.

Operasyonda Boko Haram'ın kampı imha edildi, 18 örgüt üyesi de etkisiz hale getirildi.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.