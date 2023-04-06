İsrail polisi Filistinli erkeklerin camiye girişini yasakladı

İsrail güçlerinin, iki gündür teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve kutsal mabette ibadet edenlere uyguladığı şiddet büyük tepki çekiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Al Jazeera muhabiri Natasha Ghoneim, "Bir adam sabah namazına yetişmek için iki saat sürdü, ancak camiye girmesine izin verilmedi" dedi.

Politika değişikliğinden habersiz 200 kişilik bir kalabalık, caminin dışında toplanmıştı.

Ghoneim, "Bunun yeni bir kısıtlama olup olmadığını doğrulamak için İsrail polisine ulaştık, ancak henüz bir yanıt alamadık" dedi.