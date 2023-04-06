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Dünya
TRT Haber 06.04.2023 13:23

Finlandiya'nın NATO mesajında KKTC detayı

Finlandiya üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından sosyal medyadaki NATO sayfasından paylaşım yaptı. Mesajda, haritada yeşile boyanarak gösterilen üyelere teşekkür edildi. Haritada KKTC de yer aldı. Bu durum Yunan ve Rum basınına da yansıdı.

Finlandiya'nın NATO mesajında KKTC detayı

Brüksel'de katılım töreni düzenlendi. Finlandiya NATO'ya resmen üye oldu.

Onayın ardından Finlandiya'nın sosyal medyadaki resmi NATO hesabındaki paylaşımda, üyeliği onaylayan ülkelerin yeşil ile gösterildiği bir harita yer aldı.

"Ve böylece harita tamamen yeşile döndü. Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan 30 müttefikin tümüne içten teşekkürler..." mesajı paylaşıldı.

Finlandiya'nın NATO mesajında KKTC detayı

Haritada Kıbrıs adasında hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem de KKTC'ye yer verildi..

Mesaj, NATO'nun resmi sosyal medya hesabı tarafından da tekrar paylaşıldı.

Yunan, Defence-point haber sitesi haritalı paylaşımı "Kıbrıs 'NATO' haritasında ikiye bölünmüş ... Türkiye'de tebessüm" başlığı ile duyurdu.

Rum Philenews gazetesi de Helsinki'nin paylaşımı için, "NATO ve Finlandiya'nın paylaştığı harita için Türkiye'de tebessüm" manşetini kullandı. 

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Finlandiya KKTC NATO Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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