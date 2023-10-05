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Dünya
AA 05.10.2023 08:18

Japonya, Tomahawk füzelerini planlanandan bir yıl önce 2025'te ABD'den alacak

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini, planlandığından bir yıl önce teslim alacaklarını açıkladı.

Japonya, Tomahawk füzelerini planlanandan bir yıl önce 2025'te ABD'den alacak

Resmi Kyodo ajansına göre Bakan Kihara, Washington ziyaretinde bir araya geldiği ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel ilişkilerin son durumunu ele aldı.

Yaklaşık bir saatlik görüşmede Austin ve Kihara'nın, Hint-Pasifik'te kurala dayalı düzenin korunması ile Japonya ve ABD kuvvetlerinin gelecek yıllardaki bölgesel önceliklerini görüştü.

Kihara burada, "ikili ittifakın caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi" ve Hint-Pasifik'te statükoyu güç kullanarak değiştirecek teşebbüslere karşı çıkılması gerektiğini belirtti

Ev sahibi Bakan Austin ise konuk Kihara'ya "Bu, ABD ve Japonya ittifakında tarihi bir ivmelenme zamanı. İki ülke arasındaki stratejik uyum emsalsiz" ifadesini kullandı.

Kihara, 50 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini, planlanandan bir yıl önce, 2025 mali yılında teslim alacağını bildirdi.

Japonya 400 Tomahawk füzesi alacak

Japon Bakan, tedarikin erkene çekilmesinin, ülkesinin, savunma kapasitelerinin daha erken ve büyük ölçüde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Kihara, Japonya-ABD ittifakının rollerini ve görev dağılımını ele almak ve ikili ittifakı güçlendirmek için ABD'li mevkidaşıyla yakın çalışmak istediğini ifade etti.

Satın alma planı doğrultusunda, yaklaşık 1600 kilometre menzilli 400 Tomahawk füzesi satın alacak Japonya, füzeleri 2026 mali yılında konuşlandırmayı planlıyor.

Tomahawk füzeleri, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemilerine konuşlandırılacak.

Satın alma planı doğrultusunda Japonya hükümetinin, 2023 mali yılı bütçesinden 211,3 milyar yen (1,4 milyar dolar) tahsis ettiği biliniyor.

Washington ziyareti marjında Japon Bakan Kihara'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de bir araya geldiği aktarıldı.

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