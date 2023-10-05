Amazon'da fiyat artırmak için gizli algoritma iddiası: Project Nessie

WSJ, haberini, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun tekel gücünü yasadışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle, firmaya 25 Eylül'de açtığı davanın belgelerine dayandırdı.

Haberde, Amazon'un fiyatları ne kadar artırabileceğini test etmek için "Project Nessie" adlı bir algoritma kullandığı öne sürüldü.

FTC tarafından yapılan şikayette proje, ürün veya süreçten bir düzineden fazla kez bahsediliyor.

GeekWire tarafından tespit edilen 2018 tarihli bir Amazon blog gönderisi, Nessie'yi "Amazon.com'daki ani artışları veya eğilimleri izlemek için kullanılan bir sistem" olarak tanımlıyor.

Dava belgeleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu iddia eden kaynaklara göre algoritma Amazon'a yaklaşık 1 milyar dolar kazandırdı.

WSJ, algoritma aracılığıyla Amazon'un Target gibi büyük rakipleriyle mücadelede fiyatları ne kadar artırabileceğini önceden hesapladığını savundu.

Amazon'dan yanıt

FTC, yazılıma dair iddialarla ilgili açıklama yapmazken, Amazon'dan kimliğini paylaşmayan bir sözcü, algoritmanın basit bir fiyat eşleştirmesi programı olduğunu savunarak, FTC'nin yazılımı yanlış değerlendirdiğini öne sürdü.

Sözcü, algoritmayı birkaç yıl denediklerini, iyi sonuç alamayınca da projeyi sonlandırdıklarını savundu.

Amazon , FTC şikayetine verdiği genişletilmiş yanıtta şunları söyledi:

“FTC'nin davası, yalnızca rekabetçi fiyatlı teklifleri öne çıkarma uygulamamızın ve diğer perakendeciler tarafından sunulan düşük fiyatları eşleştirme uygulamamızın bir şekilde daha yüksek fiyatlara yol açtığını iddia ediyor. Ancak rekabet bu şekilde işlemez. FTC'nin durumu tersine döndü ve eğer bu davada başarılı olsalardı, sonuç rekabete ve tüketiciye aykırı olurdu çünkü teklif etmek ve düşük fiyatları vurgulamak için yaptığımız birçok şeyi durdurmamız gerekecekti; antitröst yasasının amaçlarına aykırıdır.”