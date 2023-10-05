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Dünya
AA 05.10.2023 07:09

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre başladı

Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evreye geçildi.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre başladı

Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde tamamlanan işlenmiş atık su boşaltımında, ikinci evre başlatıldı.

Günde yaklaşık 460 tonluk atık su, deniz seviyesinin altına inşa edilen tünel vasıtasıyla sahil kıyısından 1 kilometre açığa, Pasifik Okyanusu sularına salıverilecek.

Santralde ikinci evre boşaltımın 3 haftadan daha az sürmesi bekleniyor. Üçüncü ve dördüncü evrelerdeki boşaltımlarla santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton atık su boşaltılacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından temmuz başındaki nihai raporunda, planın, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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