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Dünya
AA 05.10.2023 06:54

Japonya'da uyku alarmı: 6 saatten az uyumayın

Japonya'da hükümet, uykusuzluk çeken Japon yetişkinlere, bir gecede en az 6 saat uyumalarını tavsiye etti.

Japonya'da uyku alarmı: 6 saatten az uyumayın

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı araştırmasında, ülke genelindeki erkeklerin yüzde 37,5'inin, kadınların ise yüzde 40,6'sının günde ortalama 6 saatten daha az uyuduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, bu hafta içi duyurulan taslak aşamadaki tavsiye raporunda, uyku süresinin ve kalitesinin geliştirilmesi için yetişkinlere bir gecede en az 6 saat uyumaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uyku sürelerinin "alarm verici" olarak nitelendirildiği söz konusu raporda, yaş gruplarına göre tavsiye edilen uyku süresi farklılık gösteriyor.

Buna göre 1-2 yaş aralığına 11-14, 3-5 yaş aralığına 10-13, ilkokul öğrencilerine 9-12, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine de 8-10 saat aralığında uyku önerildi.

Bakanlık, hafta içinde kamuoyuna paylaşılan rapora son halini yıl sonuna kadar verecek.

OECD'nin 2021 araştırmasında da Japonya genelinde halkın, ortalama 7 saat 22 dakika uyuduğu ortaya çıkmıştı.

Bu oran, 33 ülke arasında en kısa uyku süresi olmuştu.

Uzmanlar günde 7 saat uyuyanların depresyon, kanser, kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıkları en az inmesi dolayısıyla, günde 6-8 saat uykunun yetişkinler için ideal olduğunu savunuyor

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