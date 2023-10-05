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Dünya
The Guardian 05.10.2023 06:45

80 yıl boyunca beynine saplanan iğneyle yaşadı

Rusya'nın doğusunda yaşayan yaşlı bir kadının, tüm hayatını beyninde 3 cm uzunluğunda bir iğne ile yaşadığı, doktorların tomografi çekmesiyle ortaya çıktı.

80 yıl boyunca beynine saplanan iğneyle yaşadı

Doktorlar, 80 yaşındaki kadının, ebeveynleri tarafından gerçekleştirilen başarısız bir çocuk düşürme girişimi nedeniyle bu durumda olduğunu düşünüyor.

Durumunun kötüleşmesinden korkulduğu için iğnenin çıkarılmamasına karar verildi.

Rusya'nın Sakhalin bölgesindeki yerel sağlık departmanı, "Kıtlık yıllarında bu tür vakalar nadir değildi. Anne ve babası muhtemelen, ikinci dünya savaşı sırasında çocuklarını ölüme göndermeye karar vermişti. Doğduğundan beri 3 cm uzunluğundaki iğneyle yaşıyor." dedi.

Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nde gıda kıtlığı yaygındı ve birçok insan yoksulluk içinde yaşıyordu.

Yerel sağlık departmanı, "İğne sol parietal lobuna girdi, ancak amaçlanan etkiyi yaratmadı; kız hayatta kaldı" diyerek, hastanın yaralanma nedeniyle baş ağrısından hiçbir zaman şikayet etmediğini ve herhangi bir tehlike altında olmadığını da sözlerine ekledi.

Durumunun ilgili hekim tarafından takip edildiği belirtildi.

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