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Dünya
BBC 05.10.2023 06:32

İklim aktivistleri bu kez Sefiller müzikalini durdurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en uzun süre sürekli olarak sahnelenen müzikallerinden Les Misérables (Sefiller), iklim eylemcilerinin sahneye çıkarak yaptığı protesto ile yarıda kesildi.

İklim aktivistleri bu kez Sefiller müzikalini durdurdu

Paylaşılan bir videoda, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı iklim aktivisti grubun üyelerinin sahneye koşarak, izleyicileri "isyana katılmaya" çağırdığı görülüyor.

Müzikali yarıda kesen beş eylemci, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Bazı eylemcilerin kendilerini sahneye zincirlediği bildirildi.

Just Stop Oil, kamusal etkinlikleri yarıda kesen iklim eylemleriyle biliniyor. Grup son olarak Wimbledon'daki tenis maçlarında eylemler düzenlemişti.

Sefiller müzikali, Fransız yazar Victor Hugo'nun 1862'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı ve 1985'ten bu yana Londra'da sahneleniyor.

İklim eylemcileri, müzikalin ve romanın baş kahramanı Valjean'a referansla şu açıklamayı yaptı:

"Valjean aç bir çocuğu beslemek için ekmek çalıyor. Hepimizin çalmak zorunda kalmasına ne kadar kaldı?"

"Sefiller, sıradan insanların kendilerini asla düşünmeyen hükümete karşı örgütlenip ayağa kalktıkları devrimi anlatıyor" diyen aktivistler, İngiltere hükümetinin de benzer bir şekilde iklim hedeflerini görmezden geldiğini savundu.

Müzikalin sahnelendiği tiyatro salonunun müdürü William Village ise "güvenlik protokolleri gereği" salonu boşalttıklarını ve polisin çağırıldığını açıkladı:

"İfade özgürlüğünün önemini kabul etsek de izleyicilerin para ödedikleri bu etkinliği izleme haklarına da saygı gösterilmeli."

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