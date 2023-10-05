Açık 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 05.10.2023 07:50

İngiltere'den sigarayla savaş planı: Satın alma yaşı her yıl artacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sigara içme yaşını her yıl artırma planını açıkladı. Plana göre bugün 14 yaşında olan bir çocuk, hayatı boyunca yasal olarak sigara satın alamayacak.

İngiltere'den sigarayla savaş planı: Satın alma yaşı her yıl artacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "sonunda kimsenin satın alamayacağı şekilde" sigara satın alma yaşını her yıl bir yıl yükselterek gelecek nesiller için sigaraya bağlı ölümleri önlemeye yönelik iddialı bir plan açıkladı.

Sunak, yasanın yasalaşması durumunda bugün 14 yaşında olan bir çocuğun hayatı boyunca yasal olarak sigara satın alamayacağı anlamına geleceğini söyledi.

Başbakan konferansta "Sigara içmenin güvenli bir düzeyi yoktur" dedi .

"Çocuklarımız için doğru olanı yapmak istiyorsak, öncelikle gençlerin sigaraya başlamasını engellemeye çalışmalıyız. Çünkü ciddi bir değişiklik olmazsa önümüzdeki yıllarda binlerce çocuk sigara içmeye başlayacak ve hayatları kısalacak" dedi.

İngiltere zaten halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladı ve sigara içme yaşını 18'e çıkardı.

Ülkenin Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'de 5 milyondan fazla, Birleşik Krallık'ta ise 6 milyondan fazla sigara içen var.

Sunak, "Sigara içme yaşını 18'e çıkardığımızda bu yaş grubunda sigara içme sıklığı yüzde 30 azaldı" dedi. "Amerika Birleşik Devletleri yaşı 21'e çıkardığında, bu yaş grubunda sigara içme oranı yüzde 39 düştü."

1970'lerden bu yana sigara içme oranları düşerken elektronik sigara kullanımı artıyor.

ETİKETLER
İngiltere Sigara
Sıradaki Haber
Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Hakkari'de yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi
09:16
Küresel elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı yüzde 14,3 ile rekor seviyeye ulaştı
09:13
Uzay yarışı: Çin, NASA öncülüğündeki ISS'ye meydan okuyacak
08:57
Merkez Bankası'ndan yeni faaliyet izni
08:53
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
08:52
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı
Elazığ'da 472 bin ağaçta badem hasadı başladı
Elazığ'da 472 bin ağaçta badem hasadı başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ