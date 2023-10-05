İngiltere'den sigarayla savaş planı: Satın alma yaşı her yıl artacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "sonunda kimsenin satın alamayacağı şekilde" sigara satın alma yaşını her yıl bir yıl yükselterek gelecek nesiller için sigaraya bağlı ölümleri önlemeye yönelik iddialı bir plan açıkladı.

Sunak, yasanın yasalaşması durumunda bugün 14 yaşında olan bir çocuğun hayatı boyunca yasal olarak sigara satın alamayacağı anlamına geleceğini söyledi.

Başbakan konferansta "Sigara içmenin güvenli bir düzeyi yoktur" dedi .

"Çocuklarımız için doğru olanı yapmak istiyorsak, öncelikle gençlerin sigaraya başlamasını engellemeye çalışmalıyız. Çünkü ciddi bir değişiklik olmazsa önümüzdeki yıllarda binlerce çocuk sigara içmeye başlayacak ve hayatları kısalacak" dedi.

İngiltere zaten halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladı ve sigara içme yaşını 18'e çıkardı.

Ülkenin Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'de 5 milyondan fazla, Birleşik Krallık'ta ise 6 milyondan fazla sigara içen var.

Sunak, "Sigara içme yaşını 18'e çıkardığımızda bu yaş grubunda sigara içme sıklığı yüzde 30 azaldı" dedi. "Amerika Birleşik Devletleri yaşı 21'e çıkardığında, bu yaş grubunda sigara içme oranı yüzde 39 düştü."

1970'lerden bu yana sigara içme oranları düşerken elektronik sigara kullanımı artıyor.