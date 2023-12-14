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Dünya
AA 14.12.2023 07:46

Japonya, İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı projesi için koordinasyon kurulu oluşturacak

Japonya, İngiltere ve İtalya savunma bakanları, üç ülkenin 2035 yılına kadar ortak savaş uçağı geliştirme projesi için koordinasyon kurulu oluşturulmasında anlaştı.

Japonya, İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı projesi için koordinasyon kurulu oluşturacak

Hint-Pasifik'te artış gösteren bölgesel tehditler karşısında Japonya hükümeti, NATO bünyesindeki dost ülkelerle savunma kapsamlı proje ve işbirliklerine hız vermeyi hedefliyor.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmede, geçen yıl üç ülkenin açıkladığı "Küresel Muharebe Hava Programı" ile 2035 yılına kadar savaş uçağı geliştirilmesi için ortak projeye yönelik taahhütler ele alındı.

Bakanlar, üç ülke arasında 2035 yılına kadar ortak savaş uçağı geliştirme projesinin hayata geçirilmesi amacıyla üstlenici firmalar arası koordinasyon kurulu oluşturulmasında anlaştı.

2027'ye kadar dizayn tamamlanacak

Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.P.A'dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alacak.

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan "Küresel Muharebe Hava Programı" kapsamında koordinasyon kurulu, 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanmasını hedefleyecek.

Japonya, Başbakan Kişida Fumio'nun, 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" olmasının ardından, birlikteki dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi sürdürüyor.

Tokyo hükümeti, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesindeki yaklaşık 90 adet F-2 savaş uçağını emekliye ayırarak, yeni savaş uçaklarını konuşlandıracak.

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