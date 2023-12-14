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Dünya
BBC 14.12.2023 06:47

Kartallar dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanan adamlar hakim karşısına çıkıyor

ABD'li iki adam, aralarında kel ve altın kartalların da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu yasa dışı olarak öldürmekle suçlandı.

Kartallar dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanan adamlar hakim karşısına çıkıyor

Simon Paul ve Travis John Branson'un birkaç yıl boyunca kuşları vurduğu ve karaborsada sattığı iddia edildi.

Paul ve Branson, Kel ve Altın Kartal Koruma Yasasını ihlal etmek ve yasa dışı hayvan ticareti yapmakla suçlanıyor.

İki adamın Ocak ayında mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Çarşamba günü kamuoyuna açıklanan bir iddianamede, Branson'un kuşları öldürmekle övünen mesajlar gönderdiği ve çiftin kuşları ve tüylerini "önemli miktarda nakit" karşılığında sattığı belirtildi.

İddianamede, Kartal Koruma Yasası'nın ihlal edildiği iddialarına ilişkin 13 ayrı olay sıralanıyor, ancak savcılar, adamların başka hangi kuş türlerini öldürdüğünü veya çoğunun nadir veya nesli tükenmekte olan türler olup olmadığını açıklamadı.

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