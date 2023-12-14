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Dünya
AA 14.12.2023 06:18

New York borsası Fed'den gelen faiz indirimi sinyalinin ardından "ralli" yaptı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası günü "ralli yaparak" tamamladı.

New York borsası Fed'den gelen faiz indirimi sinyalinin ardından "ralli" yaptı

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,40 artışla 37.090,24 puana yükseldi. Endeks, Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 artarak 4.707,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kazançla 14.733,96 puana çıktı.

Fed'in bu yılki son faiz kararının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in tahminleri ise gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

Fed Başkanı Powell, politika kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, bankanın para politikası sıkılaşmasını muhtemelen tamamladığını ancak ihtiyaç olması halinde daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirten Powell, ihtiyaç olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını yineledi. Powell, Fed yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Fed'den gelen açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan azalarak yüzde 4'e geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

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