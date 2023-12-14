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Dünya
AA 14.12.2023 07:04

Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin Petosi kentinde, hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak, can ve mal kaybına neden oldu.

Sel ve toprak kaymalarında şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Nehirlerin taştığı ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı ülkede, yüzlerce evi su bastı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, felakette ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Selin büyük zarar verdiği bölgelere, 8 ton yardım malzemesinin ulaştırıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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