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Dünya
TRT Haber 18.08.2023 18:25

Japon basını: Türk İHA'ları asimetrik savaşta en iyisi

Japonya'nın önde gelen gazetesi, Türk İHA ve SİHA'ları için "Asimetrik savaşta en iyisi" ifadelerini kullandı, etkili performanslarından övgüyle bahsetti.

Japon basını: Türk İHA'ları asimetrik savaşta en iyisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hava üstünlüğü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları dünya gündeminde.

Birçok ülkeye ihraç edilen Türk İHA ve SİHA’ları bu kez Japon basınında övgüyle yer aldı.

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Ülkenin önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk'te, İHA ve SİHA'ları analiz eden bir haber kaleme alındı.

"Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor"

Haber, "Türk dron üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor" başlığı ile yayımlandı.

Haberde, "İnsansız hava araçları asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı" ifadelerine yer verildi.

İhracat rakamlarına da işaret edilen yazıda, "2018'den bu yana Baykar'ın insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladığına, şirketin de geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gelirine ulaştığına dikkat çekildi. 

ETİKETLER
Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA) Japonya KIZILELMA SİHA
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