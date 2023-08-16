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Dünya
TRT Haber 16.08.2023 09:30

Türk İHA'ları Alman basınında: Türk savunma sanayii her zamankinden daha başarılı

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı güçlü adımlar Alman basınında mercek altına alındı. Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan analizde, "Türk savunma sanayii her zamankinden daha başarılı" değerlendirmesi yapıldı.

Türk İHA'ları Alman basınında: Türk savunma sanayii her zamankinden daha başarılı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, uluslararası basınının ilgi odağında.

Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine gazetesi, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisini konu alan bir analiz yayınladı.

Türk İHA'ları ABD basınında
Türk İHA'ları ABD basınında

Andreas Mihm imzalı analizde, "Türk savunma sanayii her zamankinden daha başarılı" denildi, çok sayıda ülkenin Türk insansız hava araçlarını istediğine dikkat çekildi.

Gazetede, "İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik, askeri ve ekonomik olarak bir güç haline geldi" değerlendirmesi yapıldı.

"IDEF" vurgusu

Yazıda, Bayraktar TB2'lerin başarısına ayrı bir parantez açıldı.

İHA'lardan övgüyle bahsedilen analizde, bu araçların farklı sahalarda test edildiklerine dikkat çekildi.

Türk savunma sanayiinin yalnızca insansız hava araçlarına indirgenemeyeceğine de vurgu yapılan analizde, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na işaret edildi.

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"Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, fuarda neler yapabileceğini gösteriyor. Bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, bu yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na 800'ü yurt dışından olmak üzere bin 500 şirketin katıldığına da dikkat çekildi.

ETİKETLER
Almanya Bayraktar IDEF İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii SİHA
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