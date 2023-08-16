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Dünya
AA 16.08.2023 09:04

ABD: İran'ın nükleer programını yavaşlatmasını memnuniyetle karşılarız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programını yavaşlatmaya yönelik herhangi bir adımını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

ABD: İran'ın nükleer programını yavaşlatmasını memnuniyetle karşılarız
[Fotograf: Reuters]

Blinken, Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci Wall Street Journal gazetesinin İran'ın nükleer programını yavaşlattığına ilişkin haberine işaret ederek, "Bu doğru mu? Sizdeki bilgilere göre gerçekten nükleer programlarını yavaşlattılar mı?" sorusunu yöneltti.

Blinken ise bu soruya, "Bahsettiğiniz haberi teyit edemem. Tabii ki ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'ın gerçekten büyüyen nükleer tehdidi azaltmaya yönelik atacağı adımları memnuniyetle karşılayacağımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

İran ile ABD arasında şu anda nükleer bir anlaşma olmadığını belirten Blinken, "Diplomasi için alan açmak için İran'ın gerilimi azaltması gerektiğini açıkça söylüyoruz." dedi.

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