Türk İHA'ları ABD basınında

Analiz haberde, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk yapımı İHA ve SİHA'larla ilgilendiğine işaret edildi.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki komşuları ile savunma sanayii ticaretinin artırdığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad ziyareti kapsamında rekor bir anlaşmaya imza atıldığı hatırlatıldı.

Haberde Körfez ülkelerinin daha önce Çin yapımı dronları kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak Bayraktar TB2'nin hızlı yükselişinin, Çin dronlarını gölgede bıraktığı belirtildi.

Körfez ülkelerinin sadece birkaç yıl içinde hızla Türk insansız hava araçlarının en büyük müşterileri haline geldiği vurgulandı.