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Dünya
AA 07.08.2023 03:27

Fransa, Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ya yönelik tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı.

Fransa, Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini askıya aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'ya yapılan tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğinin bir sonraki emre kadar askıya alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığına göre, geçen sene Burkina Faso için 13 milyon avro bütçe yardımı planlandı ve bu ülkeye yapılan Fransız kalkınma yardımlarının toplamı 482 milyon avroya ulaştı.

Geçen yıl biri ocakta diğeri eylülde olmak üzere 2 askeri darbe yaşanan Burkina Faso, bu yıl ocakta, Sabre Operasyonu kapsamında ülkede bulunan Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti.

Fransa, askerlerini çekmeyi kabul etmiş ancak kalkınma yardımları ve bütçe desteğine devam etmişti.

Burkina Faso son olarak Mali ile Nijer'deki askeri cuntaya desteğini açıklamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz'da Nijer'deki askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 1 hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Burkina Faso ve Mali de Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Fransa, 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'e yaptığı tüm mali yardımları 29 Temmuz'da askıya almıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

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