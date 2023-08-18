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Dünya
AA 18.08.2023 17:41

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 'oy makinesini hackleme girişimi' suçlaması

Brezilyalı bilgisayar korsanı Walter Delgatti Netto, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun 2022’deki başkanlık seçimlerinin manipüle edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü ileri sürdü.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 'oy makinesini hackleme girişimi' suçlaması
[Fotograf: AA]

CNN’nin haberine göre, bilgisayar korsanı Delgatti, Brezilya Meclis Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadesinde, Bolsonaro'nun 2022 seçimleri için kendisine oylama makinelerini "hacklemesi" teklifinde bulunduğunu belirtti.

Delgatti, Bolsonaro'dan "seçimlere müdahalesinin, aleyhine herhangi bir yasal sonuç doğurması durumunda kendisini affedeceği" konusunda teminat aldığını iddia etti.

Bolsonaro'nun, "Biri seni tutuklamaya kalkarsa, yargıcı tutuklatacağım" dediğini öne süren Delgatti, planın, oylama makineleri için bir adaya verilen oyun diğer adaya gitmesini sağlayacak sahte kod oluşturmak olduğunu anlattı.

"Kaynak kodu internet erişimi olmayan bir kasada tutuldu"

Bilgisayar korsanı, Brezilya seçim sistemi için kullanılan mevcut kaynak kodunun fiziki olarak "internet erişimi olmayan bir kasada” tutulduğunu ve koda erişemeyeceğini belirttiği için planın ilerlemediğini söyledi.

Öte yandan, Bolsonaro'nun avukatları, Brezilya'daki herhangi bir siyasi oluşuma karşı yasa dışı faaliyet iddialarını reddetti.

Bolsonaro’nun savunma avukatı Fabio Wajngarten, Twitter olarak da bilinen sosyal medya platformu X'te, Delgatti'nin, eski Devlet Başkanı ile bir buçuk saat görüştüğü yönündeki iddialarını yalanladı.

Bilgisayar korsanının ifadeleri, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi’nin (TSE) Bolsonaro’ya "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirmesinin ardından geldi.

Delgatti, Federal Polisin ağustos başında düzenlediği operasyonda, yargı sistemine izinsiz girmekten dolayı gözaltına alınmıştı.

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