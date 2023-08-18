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Dünya
AA 18.08.2023 17:39

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi büyük olasılıkla Rusya'yla işbirliğinin sonucu

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun raporunda, Kuzey Kore'nin 12 Temmuz'da Hwasong-18 "katı yakıtlı kıtalararası balistik füze" denemesini yapmasının, "büyük olasılıkla Rusya kaynaklı teknik işbirliğinin sonucu" olduğu öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi büyük olasılıkla Rusya'yla işbirliğinin sonucu
[Fotograf: AA]

NBC News'in ulaştığı Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) raporunda, Kuzey Kore'nin deneme yaptığı Hwasong-18 füzesinin boyutlarının ve uçuş güzergahı verilerinin Rusya'nın Topol-M kıtalar arası balistik füzesiyle "neredeyse aynı" göründüğü kaydedildi.

Raporda, Kuzey Kore'nin bu denemesinin "Hwasong-18'in Washington'a kadar çok sayıda termonükleer savaş başlığı gönderme yeteneğini de" gösterdiği belirtildi.

Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) bilim, teknoloji ve ulusal güvenlik politikası profesörü olan Theodore A. Postol tarafından yazılan raporda, Postol'un "Bu gelişmiş kapasitelerin aniden ortaya çıkmasının, Rus hükümeti ve bilim adamlarının işbirliği olmadan açıklanması zor" ifadelerine yer verildi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin Asya ve Kore'den sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Victor Cha da "Tarihsel olarak Rusya, Kore Yarımadası'nda her zaman çok hareketli ve fırsatçı olmuştur ve burada bir fırsat görüyorlar" dedi.

Rusya'nın cephaneye ihtiyaç duyduğunu ve Kuzey Kore'nin 1,1 milyon kişilik orduya sahip olduğunu kaydeden Cha, "Kuzey Kore'nin de balistik füzelere, balistik füze teknolojisine ihtiyacı var.” değerlendirmesini yaptı.

Pyongyang 12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tipi "katı yakıtlı kıtalararası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tipi füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

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