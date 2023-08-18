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Dünya
AA 18.08.2023 17:35

BM askerleri geri çekildi, KKTC Pile Yolu Projesi'ne başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle başlandığı açıklandı.

BM askerleri geri çekildi, KKTC Pile Yolu Projesi'ne başladı
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışıldı.

KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu.

KKTC Dışişleri Bakanı: Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak
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KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Yetkililer, yol yapım çalışmalarının güvenliğinin polis tarafından sağlanacağını, yolun geçeceği güzergaha BM personeli ve araçlarının girişine izin verilmeyeceğini belirtti.

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