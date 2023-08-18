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Dünya
AA 18.08.2023 17:17

İsveç'te bir camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

İsveç'in Göteborg kentindeki bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği duyuruldu.

İsveç'te bir camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi
[Fotoğraf: Depo Photos]

Göteborg polisinden yapılan açıklamada, Göteborg'un Hisingen bölgesinde bulunan bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüpheli beyaz tozun incelemesinin devam ettiği ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.

Göteborg İslam Kültür Derneği Başkanı Faraj Semmo, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, isimsiz mektubu incelediğinde beyaz tozların eline bulaştığını söyledi.

Cuma namazından sonra polisi haberdar ettiğini aktaran Semmo, namaza gelenleri paniğe sevk etmemek için bir süre beklediklerini kaydetti.

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