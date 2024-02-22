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Dünya
AA 22.02.2024 13:55

İtalyan basını KAAN'ı manşetlerine taşıdı

İtalyan basını, milli muharip uçak KAAN'ın, Türkiye'nin ürettiği ilk 5. nesil özellikteki uçak olduğunu vurguladı.

İtalyan basını KAAN'ı manşetlerine taşıdı

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, "Türkiye, Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla okuyucularına haberi duyurdu.

Haberde, projenin 2016'da doğduğu belirtilerek "Bu uçak, ülkenin savunma sanayisinin önde gelen projelerinden birini temsil ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı

KAAN için "Ankara'nın ortaya çıkardığı ilk 5. nesil savaş uçağı" denilen haberde, "Yüksek bir hava muharebe menzili, süpersonik hızda stratejik saldırı kapasitesi olan bu uçak, ulusal düzeyde üretilen akıllı mühimmatlarla silahlandırılacak." ifadesi yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da haberi, "Ankara, yerli savaş uçağını tanıttı" başlığıyla abonelerine aktardı.

KAAN dünya basınında
KAAN dünya basınında

Haberde, "Türk savaş uçağı Kaan'ın, Ankara Mürted Üssü'nde dün sabah ilk uçuşunu başarılı şekilde tamamladığı ve bunun, Türkiye'nin ürettiği ilk 5. nesil savaş uçağı olduğu" belirtildi.

Bu arada, İtalyan savunma haberleri siteleri de ilk uçuşunu dün gerçekleştiren KAAN'ın teknik özelliklerine geniş yer verdi.

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KAAN Yerli ve Milli Teknolojiler Milli Muharip Uçak İtalya
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