KAAN dünya basınında

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu.

Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.

KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Yunan devlet televizyonu teknik özellikleri anlattı

Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı.

Pentapostagma gazetesi, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiğini aktardı.

İlk uçuşu "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" diye duyurdu.

Elefteros Typos gazetesi, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekti.

️Yunan savunma sitesi E-Amina, “Türk havacılık endüstrisi için bir dönüm noktası” başlığını attı.

"KAAN Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri"

Azerbaycan Kafkas İnfo haber sitesi, KAAN'ın Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Ukrayna’nın Türkiye'den KAAN savaş uçakları istediğini yazdı.

Report enformasyon ajansı ise, Rusya’nın KAAN için Türkiye’ye iş birliği teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

"KAAN, Ankara semalarında uçtu"

KAAN'ın ilk uçuşu, İran'ın TASNİM haber ajansında da yer aldı.

İtilaat gazetesi de "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı Kaan, Ankara semalarında uçtu" başlığını kullandı.

"Rus şirketleri KAAN için Türkiye ile çalışmaya hazır"

Rus haber ajansları İnterfax "Türk beşinci nesil avcı uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla duyurdu KAAN'ın başarısını...

TASS haber ajansı, Rus şirketlerin KAAN avcı uçağı projesinde Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladığını yazdı.