Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 21.02.2024 20:43

YouTuber anneye çocuk istismarından hapis cezası

ABD'de 42 yaşındaki YouTube yayıncısı kadın yetersiz beslenen oğlunun yiyecek aramak için pencereden kaçmasının ardından tutuklandı. YouTube kanalında ebeveynlik tavsiyeleri veren kadın çocuk istismarından dört ayrı hapis cezasına çaptırıldı.

YouTuber anneye çocuk istismarından hapis cezası
[Fotograf: AP]

Ebeveynlik tavsiyeleri veren altı çocuk annesi Ruby Franke, çocuk istismarı suçlamasıyla her biri bir ila 15 yıl arasında değişen dört hapis cezasına çarptırıldı.

YouTube tarafından silinmiş olan "8 Passengers" video kanalında 2,3 milyon takipçisi olan 42 yaşındaki Ruby Franke, yetersiz beslenen 12 yaşındaki oğlunun yiyecek ve su aramak için pencereden kaçmasının ardından tutuklandı.

Çocuk vücudu açık yaralarla çevrili ve koli bandıyla bağlanmış halde bulundu.

Franke'nin kızlarından biri daha sonra benzer bir yetersiz beslenme durumundayken bulundu.

İstismarcı annenin tutuklanmasının ardından 20 yaşındaki en büyük kızı Shari Franke, polis memurlarının bir fotoğrafını "Nihayet" başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuklarından özür diledi

Anne mahkemede ikinci dereceden ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçlamalarını kabul ederek çocuklarından özür diledi ve "karanlığın aydınlık, doğrunun yanlış" olduğuna inandığını söyleyerek, "Sizin için bu dünyada her şeyi yaparım. Sizden yumuşak, güvenli ve güzel olan her şeyi aldım” dedi.

Tutuklanmadan önce Franke'nin katı ebeveynlik tarzı bazı izleyicilerin onu yetkililere ihbar etmesine yol açmıştı.

2015 yılında bazı izleyiciler, o zamanlar 15 yaşında olan oğlu Chad'in yedi ay boyunca armut koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine çocuk koruma hizmetlerini aramıştı.

Kocası Kevin dava sürecinde boşanma davası açtıktan sonra Franke'nin avukatları, müvekkilleri Ruby'nin "harap olduğunu" ancak onun gerekçesini anladığını ve kararına saygı duyduğunu söyledi.

ETİKETLER
ABD YouTube
Sıradaki Haber
İsrail SİHA'sının Refah'taki yaralılara saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
21:41
Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
21:39
İran’da "ucuz iPhone" vaadiyle 35 milyon dolarlık vurgun
21:15
Boris Johnson'la röportajın bedeli 1 milyon dolar
21:03
Bakan Hakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü
20:43
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
SSB Başkanı Görgün KAAN'ın test pilotları ve proje ekibiyle görüştü
SSB Başkanı Görgün KAAN'ın test pilotları ve proje ekibiyle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ