YouTuber anneye çocuk istismarından hapis cezası

Ebeveynlik tavsiyeleri veren altı çocuk annesi Ruby Franke, çocuk istismarı suçlamasıyla her biri bir ila 15 yıl arasında değişen dört hapis cezasına çarptırıldı.

YouTube tarafından silinmiş olan "8 Passengers" video kanalında 2,3 milyon takipçisi olan 42 yaşındaki Ruby Franke, yetersiz beslenen 12 yaşındaki oğlunun yiyecek ve su aramak için pencereden kaçmasının ardından tutuklandı.

Çocuk vücudu açık yaralarla çevrili ve koli bandıyla bağlanmış halde bulundu.

Franke'nin kızlarından biri daha sonra benzer bir yetersiz beslenme durumundayken bulundu.

İstismarcı annenin tutuklanmasının ardından 20 yaşındaki en büyük kızı Shari Franke, polis memurlarının bir fotoğrafını "Nihayet" başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuklarından özür diledi

Anne mahkemede ikinci dereceden ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçlamalarını kabul ederek çocuklarından özür diledi ve "karanlığın aydınlık, doğrunun yanlış" olduğuna inandığını söyleyerek, "Sizin için bu dünyada her şeyi yaparım. Sizden yumuşak, güvenli ve güzel olan her şeyi aldım” dedi.

Tutuklanmadan önce Franke'nin katı ebeveynlik tarzı bazı izleyicilerin onu yetkililere ihbar etmesine yol açmıştı.

2015 yılında bazı izleyiciler, o zamanlar 15 yaşında olan oğlu Chad'in yedi ay boyunca armut koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine çocuk koruma hizmetlerini aramıştı.

Kocası Kevin dava sürecinde boşanma davası açtıktan sonra Franke'nin avukatları, müvekkilleri Ruby'nin "harap olduğunu" ancak onun gerekçesini anladığını ve kararına saygı duyduğunu söyledi.