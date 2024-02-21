Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 19:49

Batı Trakya'daki Türkler, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını istedi

Batı Trakya'da Türk azınlık kurum ve kuruluşları, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, Batı Trakya'da Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını talep etti.

Batı Trakya'daki Türkler, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını istedi
[Fotograf: AA]

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), sosyal medya üzerinden, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türk azınlığının eğitim alanında yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılmasının önemi vurgulanan açıklamada, ana dilin iletişim dışında kültürel taşıyıcılık özelliği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bir insanın ana dilinden kopması veya koparılması onun yalnızca ailesi, milleti ile bağlarının kopması değil, aynı zamanda dünya ile bağlarının kopması demektir. Dillerini kaybeden milletlerin, millet olarak ayakta kalabilmeleri imkansızdır. Ana dilinden kopan birey, pek çok milli değerlerinden de kopmuş olur." ifadesi kullanıldı.

Batı Trakya'da Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokullarının açılması talep edilen açıklamada, Türk çocuklarını okullarda sadece Yunanca eğitim almaya zorlamanın "çağ dışı ve dayatmacı bir anlayış olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Azınlık ilkokullarının "çocuk sayısındaki azlık" bahanesi ile kapatılmasına karşı çıkılan açıklamada, "Türkiye üniversitelerinin eğitim fakültelerinden mezun olmuş azınlık öğretmenlerine ilkokullarımızda da görev verilmesini istiyoruz." denildi.

Açıklamada, engelli Türk çocuklarının da çift dilde eğitim almalarının önemine dikkat çekildi.

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi de (BAKEŞ), sosyal medya hesabı üzerinden, "Kadim Türk tarihi birikiminden damıtılmış toplumsal değerlerimizi, kültür ve dilimizi bugünlere taşıyan ana dilimizdir. Bizi 'biz' yapan, bir kimlik bilinci ile var olmamızı sağlayan ana dili, yaşama hakkı kadar doğal, vazgeçilmez, sınırlandırılamaz temel bir insan hakkıdır." paylaşımında bulundu.

Açıklamada, Batı Trakya Türkleri'nin hala çift dilli Türkçe ve Yunanca anaokulları talebiyle ana dilde eğitim alma mücadelesi verdikleri vurgulandı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunca (ABTTF) yayımlanan açıklamada ise "Bireyin ana dilinde eğitim alması en temel insan haklarından biridir. UNESCO'nun da altını çizdiği üzere özellikle okul öncesi eğitimde çocukların ana dillerini öğrenmeleri, onların hem sonraki okul eğitiminde başarılı olmaları hem de kimlik ve kültürün korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir." görüşü paylaşıldı.

ETİKETLER
Batı Trakya Türkleri Yunanistan
Sıradaki Haber
İran: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi asrın diplomasi faciası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarılacak
20:29
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapatılacak
20:24
İsrail SİHA'sının Refah'taki yaralılara saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
20:08
Milli Eğitim Bakanı Tekin Düzce'de ziyaretlerde bulundu
20:00
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
19:48
İran: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi asrın diplomasi faciası
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
KAAN gökyüzünde: Bu uçan Türk'ün sesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ