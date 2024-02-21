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AA
HABER GİRİŞ
21.02.2024 18:05
, 21.02.2024 18:07
SON GÜNCELLEME
21.02.2024 18:07
DSÖ: Gazze ölüm bölgesi haline geldi
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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