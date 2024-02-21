İsrail SİHA'sının Refah'taki yaralılara saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada yayımlanan ve bu sabah kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde, Refah'ta bir yolda çok sayıda aracın ilerlediği ve çevrede bazı sivillerin de kaldırımda yürüdüğü görülüyor.

O anlarda yolda hareket eden bir araç, İsrail'e ait SİHA ile hedef alınıyor. Bomba önüne düştükten sonra araçtan çıkan sürücü ve bir kişinin yaralı olarak yolda uzandığı görüntüye yansıyor.

Bu görüntüden kısa süre sonra İsrail SİHA'sı 2 Filistinli yaralının olduğu yolu yeniden bombalıyor. İkinci saldırının ardından çevreden çok sayıda kişi ve bir ambulansın geldiği görülüyor.

Yerel kaynaklar, Refah'taki saldırıda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.