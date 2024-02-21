Puslu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.02.2024 09:22

Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN gökyüzüyle buluştu.

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

KAAN'ın özellikleri

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

Milli Muharip Uçak KAAN'a Erdoğan'dan imza
Milli Muharip Uçak KAAN'a Erdoğan'dan imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzaladı.

Milli uçak 'KAAN' ilk uçuşunu yaptı

ETİKETLER
KAAN Son Dakika
Sıradaki Haber
FETÖ'ye "Kıskaç-7" operasyonu: 67 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:50
ABD: Husiler insani yardım taşıyan gemiyi hedef aldı
09:36
VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı
09:30
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:11
Çin: ABD'nin vetosu, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor
08:54
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli İzmir'de yakalandı
08:23
FETÖ'ye "Kıskaç-7" operasyonu: 67 gözaltı
Atmosferik nehir fırtınası nedeniyle California'da kanyon yolunun bir kısmı dereye çöktü
Atmosferik nehir fırtınası nedeniyle California'da kanyon yolunun bir kısmı dereye çöktü
FOTO FOKUS
Türkiye ABD'ye ihracatını yüzde 50 artırdı
Türkiye ABD'ye ihracatını yüzde 50 artırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ