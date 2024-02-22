Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2024 12:44

Biden, ABD'nin Los Angeles kentinde "soykırım destekçisi" sloganlarıyla karşılandı

ABD'nin Los Angeles kentine giden Başkan Joe Biden'ı bir grup gösterici, "soykırım destekçisi" sloganlarıyla karşıladı.

Biden, ABD'nin Los Angeles kentinde "soykırım destekçisi" sloganlarıyla karşılandı

Los Angeles ziyareti kapsamında Culver City Julian Dixon Kütüphanesi'ne konuşma yapmaya giden Biden, Filistin yanlısı göstericiler tarafından protesto edildi.

Konvoy eşliğinde binaya yöneldiği esnada Biden'ı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermekle eleştiren bir grup gösterici, "soykırım destekçisi" sloganları attı.

Kütüphanede ABD'deki öğrencilerin borçlarının azaltılmasına yönelik konuşan Biden'ın sözleri göstericiler tarafından kesildi.

Konuşmasının ardından Biden'ın konvoyu yine protestolar ve sloganlar eşliğinde uğurlandı.

ABD, ateşkes çağrılarını veto etmişti

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere İsrail'in defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'de veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getiriyor.

ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

Washington yönetimi, son olarak 20 Şubat'ta Cezayir tarafından sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmişti. BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarı konusunda İngiltere "çekimser" kalmıştı.

ETİKETLER
Joe Biden ABD
Sıradaki Haber
Kanada, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Kanserin yayılımına sebep olan proteinin yok edilmesine yönelik çalışma başlatıldı
13:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk yapan 10 şüpheliye gözaltı
13:14
Mardin'deki 5 bin yıllık yer altı şehri bu yıl ziyarete açılacak
13:05
Türk havacılığının altın çağı: 9 milli platform uçuruldu
13:27
Türkiye sıcak takiplerde Bulgaristan hava sahasını kullanabilecek
Terörden 7 yıl önce temizlenen Suriye'nin Bab ilçesi yüz binlerce sivilin yurdu oldu
Terörden 7 yıl önce temizlenen Suriye'nin Bab ilçesi yüz binlerce sivilin yurdu oldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Şehirleri 2024 - Denizli
Türkiye'nin Şehirleri 2024 - Denizli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ