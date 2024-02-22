Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2024 11:32

Biden, seçim kampanyası konuşmasında Putin'e küfretti

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti.

Biden, seçim kampanyası konuşmasında Putin'e küfretti

The Hill'in haberine göre, Biden California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı.

Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında Rusya lideri Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullandı.

Biden ayrıca, seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Navalnıy'ın ölümünden Putin'i sorumlu tutmuş, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." demişti.

ETİKETLER
Joe Biden Vladimir Putin
Sıradaki Haber
AP Milletvekili: İsrail'e silah göndermek soykırıma doğrudan suç ortaklığıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Balıkesir'de bağışlanan organlar 3 hastaya umut oldu
11:41
Kanada, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
11:41
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 29 bin 410'a çıktı
11:27
Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
11:26
AP Milletvekili: İsrail'e silah göndermek soykırıma doğrudan suç ortaklığıdır
11:18
İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
FOTO FOKUS
İsrailli vekil: Barışın tesis edilmesinde Türkiye köprü olabilir
İsrailli vekil: Barışın tesis edilmesinde Türkiye köprü olabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ