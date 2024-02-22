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Dünya
Sciencealert 22.02.2024 10:17

Gizemli yazılarla kaplı 2 bin yıllık bronz el bulundu

Araştırmacılar, İspanya'nın kuzeyinde son derece ilgi çekici bir keşif yaptı. Tarihi yaklaşık 2000 yıl öncesine, Demir Çağı'na kadar uzanan, üzerine dört sıra garip semboller kazınmış bronz bir el bulundu.

Gizemli yazılarla kaplı 2 bin yıllık bronz el bulundu

Yeni bir çalışma, bu eski yazıtın eski Paleohispanik dillerle ilişkili olduğunu ve günümüz İspanya'sında Baskçaya dönüşen dilin bir parçası olabileceğini öne sürüyor.

Bölgede, elin yapıldığı dönemde Vascones adı verilen bir kabilenin yaşadığı biliniyor.

Bu kabile, yazma örnekleri olarak geride çok az şey bırakmıştı.

Gizemli yazılarla kaplı 2 bin yıllık bronz el bulundu

Araştırmacılar, yayınlanan makalelerinde, "Ayrıntılı dilsel analiz, yazının, modern Bask diliyle köklerini paylaşan ve Vascon epigrafisinin ilk örneğini oluşturan Paleohispanik grafik alt sistemini temsil ettiğini gösteriyor" dedi.

Yazının yönelimi, nesnedeki küçük deliğin konumu ve keşfedildiği yer, onun bir binanın girişine asılmış olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılara göre elin bir tür ritüel veya kültürel öneme sahip olması mümkün.

Vasconic ve İberya bölgelerinde açık bir sağ elin arkasını tasvir eden çeşitli Demir Çağı eserleri keşfedildi ve Yemen'de bulunan benzer bir zaman dilimine ait daha gerçekçi bir eserle de ilginç bir benzerlik taşıyor.

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