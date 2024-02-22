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Dünya
AA 22.02.2024 11:39

Kanada, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kanada, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümüne ilişkin Rusya Büyükelçisi Oleg Stepanov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kanada, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
[Fotograf: AA]

Kanada Hükümet Sözcülerinden Isabella Orozco-Madison, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Orozco-Madison, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rusya'nın Ottawa Büyükelçisi Stepanov'a, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin "tam ve şeffaf" soruşturma yürütülmesi gerektiğinin iletildiğini söyledi.

Diğer siyasi tutuklularla ilgili endişelerin de aktarıldığını kaydeden Orozco-Madison, "Kanada, Navalnıy'ye yönelik insan hakları ihlallerine karışanlara yaptırım uyguladı. Ölümünden sorumlu olanlardan da hesap sorulması için ortaklarımıza katılacağız." dedi.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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