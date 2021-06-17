İtalya'daki teleferik faciasının yeni görüntüleri çıktı
İtalya'da 23 Mayıs'ta yaşanan 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, istasyona bir kaç metre kala taşıyıcı kablonun koptuğu görülüyor.
İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısında meydana gelen teleferik faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, istasyona bir kaç metre kala taşıyıcı kablonun koptuğu görülüyor.
Hızla geri kayan kabin elektrik direğine çarpıp metrelerce yüksekten yere çakılıyor.
Teleferik ormanlık alana çakıldı
Teleferik faciası, 23 Mayıs'ta, meydana geldi.
Turistleri taşıyan teleferik, bin 491 metre yükseklikteki Mottarone Dağı'nın zirvesine metreler kala kopup, ormanlık alana çakıldı.
Soruşturma sürüyor
Kazada, 14 kişi hayatını kaybederken, sadece 5 yaşındaki bir çocuk hayatta kaldı.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Acil durum frenleri devre dışı bırakıldığı gerekçesiyle, teleferiği işleten firmanın sahibi ile müdürü ve operasyon şefi gözaltına alınmıştı.
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