Almanya'nın Hessen eyaletindeki özel harekat timiyle ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi.



Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, 19 Şubat 2020'de Hanau'da meydana gelen ırkçı terör saldırısının olduğu gece 38 Özel Hareket polisinin görev aldığını belirtti.



Beuth, bu polislerden 13'ünün geçen haftaki ırkçılık soruşturması kapsamında açığa alınan memurlar olduğunu açıkladı.



Hanau katliamında yakınları öldürülen ailelerin de yer aldığı "19 Şubat Hanau İnisiyatifi" skandala tepki gösterdi, içişleri bakanının istifasını talep etti.