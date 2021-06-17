Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da ırkçılıkla suçlanan polisler, Hanau katliamı sonrası olay yerinde görev almış
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Almanya'da, aşırı sağcı oldukları suçlamasıyla lağvedilen Özel Harekat Timi'deki 13 polisin, geçen yıl 4'ü Türk 9 göçmen kökenlinin katledildiği saldırının ardından olay yerinde görev aldıkları belirlendi.
Almanya'nın Hessen eyaletindeki özel harekat timiyle ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi.
Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, 19 Şubat 2020'de Hanau'da meydana gelen ırkçı terör saldırısının olduğu gece 38 Özel Hareket polisinin görev aldığını belirtti.
Beuth, bu polislerden 13'ünün geçen haftaki ırkçılık soruşturması kapsamında açığa alınan memurlar olduğunu açıkladı.
Hanau katliamında yakınları öldürülen ailelerin de yer aldığı "19 Şubat Hanau İnisiyatifi" skandala tepki gösterdi, içişleri bakanının istifasını talep etti.
Etiketler: Almanya
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