Yonhap’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kuzey Kore’nin Myanmar’a COVID-19 ile mücadeleyi ve gıda yardımını amaçlayan Birleşmiş Millerler (BM) öncülüğündeki yardım projesine bağışta bulunduğunu açıkladı.

OCHA verilerine göre, Kuzey Kore en son BM liderliğindeki bir yardım projesine 2005 yılında bağış yaptı.

Öte yandan Güney Kore de söz konusu yardım projesine 600 bin dolar bağışladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.