ABD Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Eğitim Bakanlığı, ITT'ye kayıt yaptıran 18 bin bireyin itirazını uygun görmüş ve öğrencileri toplam 500 milyon dolar tutarındaki kredi ödemesinden muaf tutmuştur" denildi.

"Bu kredi affı, öğrencilere hak ettikleri rahatlamayı sağlayacak"

Bakanlık, kar amacı gütmeyen kuruluş statüsündeki ITT Teknik Enstitute'yi (ITT), mezun olduktan sonra istihdam olasılıkları ve alınan ders kredilerinin başka okullara aktarabilmesi konusunda öğrencileri yanıltmakla suçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Bakanı Miguel Cardona da "Bu kredi affı, ITT'nin defalarca yalan söyleyerek kandırdığı binlerce borçlu öğrenciye hak ettikleri rahatlamayı sağlayacaktır." dedi.

Martta 72 bin öğrencinin borcu iptal edildi

Obama yönetimi zamanında federal yardıma dayalı öğrenci kayıt etmesi yasaklanan ITT, Eylül 2016'da eğitim kampüsünü kapatmıştı.

Eğitim Bakanlığı, ABD'de martta okullar tarafından dolandırılan 72 bin öğrencinin 1 milyar dolar tutarındaki kredi borcunu iptal ettiğini duyurmuştu.