Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonu için ilk insanlı seferini düzenlendi. Çinli 3 astronot, Shenzhou-12 adlı roketle Dünya yörüngesine gönderildi.

Çin böylece 5 yıl aradan sonra ilk kez uzaya insanlı bir görev başlatmış oldu.

Fırlatmanın ilk etaplarının başarıyla tamamlanmasının ardından roket yörüngeye yerleşirken, bir sonraki adım, mekiğin uzay istasyonun daha önce gönderilen ana modülü ile kenetlenmesi olacak.

İstasyonun tamamlanması için 11 fırlatma

Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Uzay istasyonunun 2022'de tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte istasyonun tamamlanması için toplamda 11 fırlatma planlandı.

Bunlardan ana modülü taşıyan roket 29 Nisan’da, kargo gemisini taşıyan ikinci roketse 29 Mayıs’ta fırlatıldı.