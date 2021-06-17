Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin dün ateş açarak yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun adının Ahmed Beni Şemse olduğu belirtildi.
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Rafidiyye Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, dün Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan ve tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Filistinli çocuğun adının Ahmed Beni Şemse olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı açıklandı.
İsrail gerçek mermi kullanıyor
Sivil Yahudi işgalciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.
Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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