Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kanada'da dev hortum
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde dev bir hortum görüldü. Bir çevre sakini o anları cep telefonuna kaydetti.
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde şiddetli fırtına etkili oldu.
Kanada Çevre ve İklim Değişiklikleri, Saskatchewan'ın merkezini vuran fırtınada 3 hortumun oluştuğunu açıkladı.
Tarım arazilerinde hasar
Saskatchewan eyaletinde etkili olan fırtınayla ilgili olarak Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı" dedi.
D'arcy civarında görülen dev hortum bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hortumun bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı bilgisi verildi.
Etiketler: Kanada
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