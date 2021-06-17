Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Kanada Çevre ve İklim Değişiklikleri, Saskatchewan'ın merkezini vuran fırtınada 3 hortumun oluştuğunu açıkladı.

Tarım arazilerinde hasar

Saskatchewan eyaletinde etkili olan fırtınayla ilgili olarak Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı" dedi.

D'arcy civarında görülen dev hortum bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hortumun bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı bilgisi verildi.