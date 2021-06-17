ABD'de Asyalı bir kurye hedef alındı.

53 yaşındaki yemek dağıtıcısı, New York'un Brooklyn bölgesinde bisikletiyle teslimat yaptığı sırada, yanına yaklaşan bir başka bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı.

Bisikletinin kontrolünü kaybeden kurye yere yığıldı.

"Irkçı vaka" değerlendirmesi

Maskeli saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Kurye ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kurbanın Asyalı olması nedeniyle, polis saldırıyı ırkçı vaka olarak değerlendiriyor.

Saldırganı yakalamak için halktan destek

Olayın aydınlatılması için New York Polis Departmanı'na bağlı Nefret Suçu Görev Gücü devreye girdi.

Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için halktan da destek istedi.