Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de Asyalı kuryeye "ırkçı" saldırı
ABD'de Asyalı bir kurye, bisikletiyle dağıtıma çıktığı sırada, bir başka bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan kurye tedavi altına alınırken, olay, olası bir "nefret suçu" olarak soruşturuluyor.
ABD'de Asyalı bir kurye hedef alındı.
53 yaşındaki yemek dağıtıcısı, New York'un Brooklyn bölgesinde bisikletiyle teslimat yaptığı sırada, yanına yaklaşan bir başka bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı.
Bisikletinin kontrolünü kaybeden kurye yere yığıldı.
"Irkçı vaka" değerlendirmesi
Maskeli saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Kurye ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Kurbanın Asyalı olması nedeniyle, polis saldırıyı ırkçı vaka olarak değerlendiriyor.
Saldırganı yakalamak için halktan destek
Olayın aydınlatılması için New York Polis Departmanı'na bağlı Nefret Suçu Görev Gücü devreye girdi.
Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için halktan da destek istedi.
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