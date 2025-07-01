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Dünya
AA 01.07.2025 21:29

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son günlerde etkisini arttıran aşırı sıcak hava sebebiyle bugün 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ülkede, aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, güneydeki Palermo kentinde 53 yaşındaki bir kadının dün sokak ortasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kalp rahatsızlıkları olduğu ifade edilen kadının aşırı sıcak havanın etkisiyle öldüğü aktarıldı.

Bir diğer ölüm haberi ise ülkenin kuzeyindeki Bologna'dan geldi. Kent yakınlarında bir otopark şantiyesinde çalışan 47 yaşındaki göçmen kökenli bir kişinin sıcaktan fenalaşarak aniden yere çöktüğü ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Vicenza kenti yakınlarındaki bir şantiyede de 2 işçinin aşırı sıcaklar altında çalışırken fenalaştığı ve işçilerden 1’inin komada olduğu ifade edildi.

Bir işçinin hayatını kaybetmesi ve diğerlerinin de fenalaşması sebebiyle sendikaların, gün içinde öğlen en sıcak anlarda çalışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Çalışma Bakanı Marina Calderone'nin de iş yerlerinde iklim durumlarıyla alakalı risklerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin bir genelge yayımlayacağı aktarıldı.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle rahatsızlananların ve acil servislere sıcak çarpması şikayetiyle başvuranların da sayısının arttığı belirtildi.

Floransa ve Bergamo kentlerinde de yoğun elektrik tüketimi ve sıcağın da etkisiyle kabloların aşırı ısındığı ve bunun da iki kentte de elektriklerin bir süre kesilmesine yol açtığı kaydedildi. Bergamo'daki elektrik kesintisinin trafik ışıklarının da sönmesine neden olduğu bildirildi.

Etkisi süren aşırı sıcaklar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, 2 Temmuz için 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla "kırmızı alarm" ilan etti.

Diğer yandan ülkenin orta ve güney kesimleri aşırı sıcak hava nedeniyle kavrulurken, kuzeybatıdaki Piyemonte ve Lombardiya bölgelerinin yüksek kesimlerinde mevsim normalleri dışında düşen aşırı yağışlar sebebiyle yer yer taşkın ve toprak kaymaları yaşandığı haberleri basına yansıdı.

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